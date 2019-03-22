Синоптик розповіла про погоду в Україні на вихідні

Фото: панорама Києва (pixabay.com)

Завтра в Україні температура повітря протягом дня сягне +6..+11 градусів

Погода в Україні у суботу, 23 березня, буде мінливою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Дідіенко Facebook.

У східній частині України в суботу випаде сніг. Також, є ймовірність мокрого снігу на Запоріжжі та в Криму. Крім того, прогнозується поривчастий вітер.

На Лівобережжі буде хмарно, а на решті території країни очікується суха і сонячна погода.

Завтра в Україні температура повітря протягом дня +6..+11 градусів, на сході +3...+7 градусів, у західних областях +9...+14 градусів.

Погода у Києві, в Міжнародний день метеоролога, буде сухою і прохолодною. Температура повітря очікується +7 градусів. Вітер стихне до помірного.

А в неділю, 24 березня, очікується невелике потепління, але з'явиться дощ.

"Мінлива погода навесні - це ознака руху, життя, ясної гарантії того, що тепле літо обов'язково буде", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, у столиці оголосили штормове попередження. Пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

Раніше РБК-Україна повідомляла, яку кліматологи передбачили яку погоду варто очікувати в день президентських виборів, які пройдуть 31 березня.