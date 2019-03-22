ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    22.03.2019 - 11:45
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Фото: штормовое предупреждение (Dan Kitwood/Getty Images)

Порывы ветра достигнут 20 м/с

Погода в Киеве сегодня, 22 марта, ухудшиться, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кроме того, по прогнозам синоптиков в Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптики предупредили о резком усилении ветра в Украине. Сегодня днем в северных, центральных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, в высокогорье на территории Ивано-Франковской области 22 марта в связи с нестабильным состоянием снежного покрова ожидается значительная снеголавинная опасность.

 

Синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +14
Новости Украины Гидрометцентробщество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь