В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Фото: штормовое предупреждение (Dan Kitwood/Getty Images)

Порывы ветра достигнут 20 м/с

Погода в Киеве сегодня, 22 марта, ухудшиться, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кроме того, по прогнозам синоптиков в Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптики предупредили о резком усилении ветра в Украине. Сегодня днем в северных, центральных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, в высокогорье на территории Ивано-Франковской области 22 марта в связи с нестабильным состоянием снежного покрова ожидается значительная снеголавинная опасность.