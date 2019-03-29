Синоптик рассказала о погоде в Украине в день выборов

Погода в Украине 30-31 марта будет сухой, солнечной и теплой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

Как отмечается, температура воздуха в дневные часы 30 марта составит +9+14 градусов, 31 марта +12+18 градусов. В ночные часы будет прохладно, 0+4 градуса, на Востоке местами 0-2 градуса мороза.

"В Киеве суббота и день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми. В столице 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта до +17 градусов. Атмосфера помогает нам с нашим же гражданским долгом", - написала Диденко.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве сегодня, 29 марта, значительно улучшится, днем ожидается потепление, будет солнечно. В течение дня в столице осадков не ожидается, температура составит +9-11 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в Украине отныне улучшится, днем 29 марта в Украине начнется потепление. Антициклон Irmelin вытолкает все дожди и снега на окраине континента.

Напомним, ранее метеоролог Вазира Мартазинова заявила, что 31 марта 2019 года ожидается прохладная погода.