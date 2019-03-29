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Синоптик розповіла про погоду в Україні у день виборів


Подекуди температура підніметься до +18 градусів

Погода в Україні 30-31 березня буде сухою, сонячною та теплою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Як зазначається, температура повітря у денні години 30 березня становитиме +9+14 градусів, 31 березня +12+18 градусів. У нічні години буде прохолодно, 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу.

"У Києві субота та день президентських виборів очікуються сонячними та теплими.  У столиці 30 березня повітря прогріється до +13 градусів, 31 березня до +17 градусів. Атмосфера допомагає нам з нашим же громадянським обов'язком", - написала Діденко. 

Раніше повідомлялося, що погода у Києві сьогодні, 29 березня, значно покращиться, вдень очікується потепління, буде сонячно. Протягом дня у столиці опадів не очікується, температура становитиме +9-11 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні відсьогодні покращиться, вдень 29 березня в Україні почнеться потепління. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту.

Нагадаємо, раніше метеоролог Вазіра Мартазінова заявляла, що 31 березня 2019 року очікується прохолодна погода.

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