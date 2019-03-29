Погода на сегодня: в Украину возвращается тепло

Фото: в Украине ожидается потепление (РБК-Украина)

В Украине 29 марта осадков не ожидается

Погода на сегодня: 29 марта на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, днем от +9 до +13, ночью от -1 до +2. На севере сухо и малооблачно, днем от +7 до +11, а ночью от -2 до +1. В центре тоже без осадков, днем от +7 до +10, ночью от -2 до +1.

На востоке днем от +6 до +9, ночью от -1 до -3. На юге днем от +8 до +11, ночью от -2 до +2. В Крыму днем от +8 до +10, ночью от -1 до +1.

Отметим, в субботу-воскресенье в Украине ожидается существенное потепление и солнечная погода. Осадков также не прогнозируют.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 29 марта сухо и малооблачно, днем от +9 до +11, ночью от -1 до +1, ветер западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области