ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Погода на сегодня: в Украину возвращается тепло

Новости » Общество    29.03.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украину возвращается тепло
Фото: в Украине ожидается потепление (РБК-Украина)

В Украине 29 марта осадков не ожидается

Погода на сегодня: 29 марта на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, днем от +9 до +13, ночью от -1 до +2. На севере сухо и малооблачно, днем от +7 до +11, а ночью от -2 до +1. В центре тоже без осадков, днем от +7 до +10, ночью от -2 до +1.

На востоке днем от +6 до +9, ночью от -1 до -3. На юге днем от +8 до +11, ночью от -2 до +2. В Крыму днем от +8 до +10, ночью от -1 до +1.

Отметим, в субботу-воскресенье в Украине ожидается существенное потепление и солнечная погода. Осадков также не прогнозируют.

Погода на сегодня: в Украину возвращается тепло

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 29 марта сухо и малооблачно, днем от +9 до +11, ночью от -1 до +1, ветер западный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украину возвращается тепло

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупредили о резкой смене погоды
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины синоптикипотеплениеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь