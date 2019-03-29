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В Киеве значительно потеплеет

Новости » Общество    29.03.2019 - 08:46
В Киеве значительно потеплеет
Иллюстративное фото (flickr.com/ebrd)

На выходных температура повысится до +17 градусов

Погода в Киеве сегодня, 29 марта, значительно улучшится, днем ожидается потепление, будет солнечно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

В течение дня в столице осадков не ожидается, температура составит +9-11 градусов.

"29 марта по состоянию на 7:00 в столице ясно, Температура воздуха 0°. Атмосферное давление 756 мм. рт. ст. Относительная влажность 81%", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что в субботу и воскресенье в Украине погода будет по-настоящему весенней и теплой, осадков не ожидается, температура составит ночью 0-6 тепла, днем +12-17 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине отныне улучшится, днем 29 марта в Украине начнется потепление. Антициклон Irmelin вытолкает все дожди и снега на окраине континента.

РБК-Украина писало, что температура воздуха кое-где повысится до +12 градусов. В Украине без осадков, лишь в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, умеренный.

Напомним, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев.

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