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В Украину идет потепление

Новости » Общество    28.03.2019 - 11:15
В Украину идет потепление
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Завтра температура повысится до +13 градусов

Погода в Украине завтра улучшится, днем 29 марта в Украине начнется потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Синоптик сообщила, что температура начнет повышаться с Запада, там ожидается +9+13 градусов, на остальной территории +5+9 градусов, и Одесской области до +9+11 градусов.

Осадков в Украине завтра не предвидится. Антициклон Irmelin оттолкнет все дожди и снега на окраину континента.

В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем +7+9 градусов. Но ближайшей ночью в столице еще холодно, 0-2 градуса мороза.

В субботу-воскресенье в Украине ожидается существенное потепление и солнечная погода. Осадков не прогнозируют.

В Украину идет потепление

Ранее сообщалось, что 28 марта погода ухудшится, в некоторых районах ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

РБК-Украина писало, что погода в Украине улучшится на выходных, 31 марта ожидается потепление до +18 градусов.

Напомним, вчера, 27 апреля, в Киеве ночью и в течение дня шел снег. Также был объявлен первый уровень опасности из-за порывов ветра 15-18 м / сек.

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