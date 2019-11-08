Синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходных

Погода в Киеве в ближайшие выходные, 9-10 ноября, будет теплой, ожидаются осадки. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в Киеве в субботу пройдет дождь ночью и утром, а днем не ожидается существенных осадков.

"В воскресенье в столице какие-то осадки - вряд ли, разве что туманы будут делать типичную осеннюю картинку. Ветер - порывистый", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что температура воздуха в Киеве ночью на выходных будет колебаться в районе +10 градусов, днем ожидается потепление до +15+17 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в субботу в северных, западных и центральных областях пройдут дожди. В воскресенье осадки возможны лишь в Карпатах и на крайнем западе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве был обновлен температурный рекорд. 6 ноября в полдень столбик термометра поднялся до 19,4 градусов тепла, что на 2,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.

Кроме этого, синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах и реках до 1,5 метра из-за проливных дождей. Повышение уровня воды в реках ожидается только на западе Украины, оно будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.