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Синоптики рассказали о погоде на выходных

Новости » Общество     08.11.2019 - 16:01
Синоптики рассказали о погоде на выходных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кое-где возможны небольшие дожди

Погода в Украине на выходных 9-10 ноября будет теплой, однако местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, по данным украинских синоптиков, в субботу в северных, западных и центральных областях пройдут дожди. В воскресенье осадки возможны лишь в Карпатах и на крайнем западе.

Днем температура будет колебаться от +13 до +18, в южных областях днем до +21. На востоке днем будет прохладнее, от +9 до +15. Ночью температура снизится до +4...+11, только на побережье морей до +13.

Также на выходных в ночные и утренние часы на Правобережье ожидаются туманы, в связи с чем не будет ухудшаться видимость.

Синоптики рассказали о погоде на выходных

Напомним, ранее сообщалось, что 8 ноября в западных областях Украины сохранится дождливая погода. Прогнозировалось, что температура воздуха днем местами достигнет +20. В Киеве сегодня синоптики прогнозировали до +13 градусов.

Сегодня на западе Украины сохранятся дожди Завтра в Украине ожидается дождь
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