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В Киеве обновлены еще два температурных рекорда

Новости » Общество     07.11.2019 - 15:55
В Киеве обновлены еще два температурных рекорда
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Температура в среду поднялась до рекордных 20 градусов

В среду, 6 ноября, в Киеве зафиксировано два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, после полудня 6 ноября столбик термометра поднялся до 19,4 градусов тепла, что на 2,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.

"Учитывая высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила 13,5 градусов, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года", - отметили в обсерватории.

Напомним, в Киеве в период "бабьего лета" в октябре 2019 года синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. В среднем в октябре в Киеве температура воздуха составила 11,1 градусов тепла, что выше климатической нормы на 3 градуса.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу метеорологической осени.

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