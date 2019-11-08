Синоптик розповіла про погоду в Києві на вихідних

Погода у Києві найближчими вихідними, 9-10 листопада, буде теплою, очікуються опади. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, у Києві у суботу пройде дощ, вночі і вранці, а вдень не очікується істотних опадів.

"У неділю в столиці якісь опади - навряд чи, хіба що тумани будуть робити типову осінню картинку. Вітер - поривчастий", - повідомила Діденко.

Синоптик зазначила, що температура повітря у Києві вночі на вихідних буде коливатися в районі +10 градусів, вдень очікується потепління до +15+17 градусів.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, в суботу в північних, західних і центральних областях пройдуть дощі. У неділю опади можливі лише в Карпатах та на крайньому заході.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві був оновлено температурний рекорд. 6 листопада опівдні стовпчик термометра піднявся до 19,4 градусів тепла, що на 2,4 градуса вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого в 2013 році.

Крім цього, синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах і річках до 1,5 метра через проливні дощі. Підвищення рівня води в річках очікується тільки на заході України, де воно проходитиме в межах русел, що не передбачає негативних наслідків.