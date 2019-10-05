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Синоптик попередила про заморозки у Києві

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 13:33
Синоптик попередила про заморозки у Києві
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зниження температури очікується 7 жовтня

Погода у Києві 7 жовтня принесе нічні заморозки в повітрі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом синоптика, у понеділок температура повітря у столиці вночі та вранці опуститься до -3 градусів. Вдень у Києві також буде прохолодно, стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в Україні у період з 7 по 9 жовтня очікуються сильні заморозки. У північних, західних та центральних областях можливе зниження температури повітря до 0...-5 градусів. У понеділок, 7 жовтня, на півдні та сході очікуються заморозки до 0...-6 градусів на поверхні ґрунту.

Також синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у неділю, 6 жовтня, у північних та західних областях погіршаться погодні умови. Очікуються сильні зливи, а у Карпатах можливий мокрий сніг. У Києві завтра також очікується невеликий дощ, температура повітря триматиметься на рівні +10 градусів.

Крім того, українські синоптики оголосили штормове попередження у суботу, 5 жовтня. Сьогодні у південних, а також у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях прогнозують сильні дощі, подекуди з грозою.

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