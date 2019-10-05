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Сегодня Украину охватят дожди с грозами

Новости » Общество    05.10.2019 - 10:00
Сегодня Украину охватят дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, но облачно, днем до +13

Погода в Украине в субботу, 5 октября, принесет дожди и грозы в большинство областей страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, западных, восточных и южных областях стоит ждать сильных, местами с грозами.

Температура воздуха будет преимущественно одинаковой на большинстве территории страны. Средние показатели будут колебаться в пределах +11...+16 днем и +4...+8 ночью. Тепло сохранится в восточных областях, там днем прогнозируется от +18 до +21, ночью +10...+13 градусов.

В Крыму сегодня также ожидаются дожди с грозами, днем от +19 до +21, ночью от +12 до +14.

Сегодня Украину охватят дожди с грозами

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируется сухая, но облачная погода. Осадки сегодня не ожидаются. Днем столбики термометров в Киеве поднимутся до +11..+13, ночью возможно понижение до +5...+7.

Сегодня Украину охватят дожди с грозами

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в субботу, 5 октября, в Украине существенно ухудшатся погодные условия. В южных, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях прогнозировались сильные ливни, местами с грозой.

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