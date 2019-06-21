Синоптик предупредила о сильной жаре на выходных

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

22-23 июня в Украине ожидается до +36

Погода в Украине 22-23 июня ожидается жаркой, местами с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Диденко отметила, что на выходных температура воздуха составит +36, в западных областях ожидается до +32.

"На выходных летняя жара продлится в Украине. Даже, я бы сказала, сильная жара. В течение дня воздух разогреется до +31+36 градусов. В западных областях ожидается +28+32 градуса", - написала она.

Погода на выходных ожидается преимущественно сухой. Впрочем, в западной части страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, также осадки возможны в Винницкой и Житомирской областях. Диденко добавила, что во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.

"В Киеве 22-23 июня ожидается сильная жара, +32+34 градуса. Осадки в столице маловероятны, только вечером в воскресенье пройдет дождь с грозой", - сообщила Диденко, отметив, что жара спадет 25-26 июня.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что на 21 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение. На западе страны сегодня ожидаются сильные дожди, местами с градом и усиление ветра до 20 м/с. Из-за сильных осадков в реках Закарпатья уровень воды может подняться на несколько метров.