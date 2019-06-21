В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение

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Усиление ветра и дожди ожидаются на западе и юге страны

Погода в Украине сегодня, 21 июня 2019 года, местами ожидается дождливой, с градом и усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, усиление ветра и значительные дожди сегодня ожидаются на западе и юге страны.

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, в течение дня из-за дождей ожидается повышение уровня воды в реках Закарпатской области с возможным формированием значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Также сообщается, что до 23 июня вода в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) может подняться на 0,5 - 1,5 м.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу недели жара в Украине усилится, местами температура воздуха достигнет +36. Вместе с тем, с 26 июня синоптики прогнозируют ослабление жары, столбики термометров опустятся до +25 градусов.