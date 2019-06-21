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Запад Украины накроют дожди, на остальной территории жара до +35

Новости » Общество    21.06.2019 - 08:00
Запад Украины накроют дожди, на остальной территории жара до +35
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем до +33

Погода в Украине сегодня, 21 июня, будет преимущественно сухой, дожди с грозами пройдут лишь в западных, некоторых южных и центральных областях, температура воздуха днем поднимется до +35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны жара и без осадков, температура воздуха днем от +33 до +35, ночью от +17 до +20. В центральных областях дожди пройдут лишь в Житомирской и Винницкой областях, днем от +30 до +35, ночью от +18 до +21. На юге сухо, но в Одессе возможен дождь, температура воздуха днем от +32 до +35, ночью от +20 до +23. В Крыму днем от +33 до +35, ночью от +21 до +23.

На западе страны пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем от +29 до +33, ночью от +16 до +20. В северных областях без осадков, температура воздуха днем от +31 до +32, ночью +17 до +19.

Запад Украины накроют дожди, на остальной территории жара до +35

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 21 июня будет жарко и без осадков, температура воздуха днем от +31 до +33, ночью от +19 до +21. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

погода в Киеве

 

Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько раз Жара в Украине до конца недели только усилится
Новости Украины Гидрометцентр
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