Синоптик объяснил, как долго будет "бурлить" аномальное тепло и когда ждать морозы
Для украинских синоптиков аномальное потепление среди зимы в Украине не стало неожиданностью. А похолодание придет уже с 7 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды.
"Для нас это было ожидаемо. Сейчас уже такие климатические изменения произошли в Украине, что другого варианта развития ситуации не могло быть", - сказал он.
По его словам, в настоящее время периоды потепления чередуются с кратковременными периодами похолодания, преимущественно небольшими, но периоды потепления очень мощные.
По данным Кульбиды, уже 7 января начнется небольшое похолодание.
"Оно охватит территорию северных, центральных, северо-восточных областей Украины. Наиболее ощутимо будет на северо-востоке, где температура может снижаться до 10-15 градусов мороза", - сказал он.
Что касается Киева, то, по словам синоптика, термометры покажут где-то 8-10 градусов мороза в течение двух ночей. А уже с 11 января снова следует ожидать потепления.
Как сообщалось, прошлый год в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет. Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.
Напомним, новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.
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