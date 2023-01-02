Погода як у середини квітня: рік розпочався з температурних рекордів у Києві

Новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градусів, що відповідає погоді середини квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3 градусів тепла, що на 4,4 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

Максимальна температура у столиці піднялась до 13,2 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7 градусів. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році і дорівнювало 4,4 градусів.