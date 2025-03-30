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Синоптик попередила про похолодання сьогодні: яких регіонів торкнеться

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 березня, в Україну прийдуть дощі, в частині регіонів буде прохолодно. Максимально температура "підстрибне" до +18 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Інтенсивнішими опади очікуються завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході", - розповіла вона.

Вдень у неділю дощі "поблукають" на заході, півночі та у центрі, на півдні та сході без істотних опадів у денні години.

Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10...+15 градусів, на півдні, окрім Одеської області, до +18 градусів.

Де буде холодніше всього

Вздовж смуги від Чернівецької області через Вінницьку, Черкаську, Кропивницький з районами, Полтавську до Харківської та Сумської областей розташується холодне повітря.

"Очікується на цій ділянці +4....+10 градусів!" - попередила Діденко.

Похолодання зайде в Україну смугою (t.me/PohodaNatalka)

Погода у Києві

У Києві 30 березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11, +12 градусів.

"Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці - навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ", - констатувала синоптик.

Погода в Україні

Із середини березня в Україні різко похолоднішало. Причому, температура опустилася настільки, що вночі фіксувався мороз, а на Волині випав сніг.

Зазначимо, що тепло в Україну повернулося з 20 березня. Уточнимо, що синоптики попереджали, що 30 березня в Україні очікується різке похолодання в деяких областях.

31 березня трохи потеплішає, а 1 квітня знову похолодання повернеться в Україну, але не в усі регіони.

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