Синоптик попередила про похолодання сьогодні: яких регіонів торкнеться

Сьогодні, 30 березня, в Україну прийдуть дощі, в частині регіонів буде прохолодно. Максимально температура "підстрибне" до +18 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Інтенсивнішими опади очікуються завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході", - розповіла вона.
Вдень у неділю дощі "поблукають" на заході, півночі та у центрі, на півдні та сході без істотних опадів у денні години.
Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10...+15 градусів, на півдні, окрім Одеської області, до +18 градусів.
Вздовж смуги від Чернівецької області через Вінницьку, Черкаську, Кропивницький з районами, Полтавську до Харківської та Сумської областей розташується холодне повітря.
"Очікується на цій ділянці +4....+10 градусів!" - попередила Діденко.
Похолодання зайде в Україну смугою (t.me/PohodaNatalka)
У Києві 30 березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11, +12 градусів.
"Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці - навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ", - констатувала синоптик.
Із середини березня в Україні різко похолоднішало. Причому, температура опустилася настільки, що вночі фіксувався мороз, а на Волині випав сніг.
Зазначимо, що тепло в Україну повернулося з 20 березня. Уточнимо, що синоптики попереджали, що 30 березня в Україні очікується різке похолодання в деяких областях.
31 березня трохи потеплішає, а 1 квітня знову похолодання повернеться в Україну, але не в усі регіони.
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