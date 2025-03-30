Синоптик предупредила о похолодании сегодня: каких регионов коснется

Сегодня, 30 марта, в Украину придут дожди, в части регионов будет прохладно. Максимально температура "подпрыгнет" до +18 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Более интенсивными осадки ожидаются завтра утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе", - рассказала она.
Днем в воскресенье дожди "побродят" на западе, севере и в центре, на юге и востоке без существенных осадков в дневные часы.
Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, на юге, кроме Одесской области, до +18 градусов.
Вдоль полосы от Черновицкой области через Винницкую, Черкасскую, Кропивницкий с районами, Полтавскую до Харьковской и Сумской областей расположится холодный воздух.
"Ожидается на этом участке +4....+10 градусов!" - предупредила Диденко.
В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11, +12 градусов.
"Чтобы какие-то серьезные осадки завтра в столице - вряд ли, но облаков станет больше, максимум местами небольшой дождь", - констатировала синоптик.
С середины марта в Украине резко похолодало. Причем, температура опустилась настолько, что ночью фиксировался мороз, а на Волыни выпал снег.
Отметим, что тепло в Украину вернулось с 20 марта. Уточним, что синоптики предупреждали, что 30 марта в Украине ожидается резкое похолодание в некоторых областях.
31 марта немного потеплеет, а 1 апреля снова похолодание вернется в Украину, но не во все регионы.
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