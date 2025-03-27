В Україну йде різке похолодання: синоптик розповіла про погоду до кінця березня

Завтра, 28 березня, в Україні буде ще тепло. Але найближчими днями очікується різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 28 березня, в Україні буде +12...+18, на півдні місцями до +20 градусів!" - розповіла вона.

Дощі ймовірні на сході та північному сході, проте все ж на значній частині території України без істотних опадів.

"Вітер буде східних напрямків, помірний, на заході та в південній частині можливі пориви до 15-20м/с!" - додала синоптик.

Погода у Києві завтра

У Києві 28 березня опадів не передбачається. Вночі буде прохолодно, +3...+5 градусів, вдень потепліє до +15 градусів.

Різке похолодання та погода найближчими днями

До кінця березня в Україні погода буде наступною: