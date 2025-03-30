Синоптик попередила про похолодання сьогодні: яких регіонів торкнеться

Сьогодні, 30 березня, в Україну прийдуть дощі, в частині регіонів буде прохолодно. Максимально температура "підстрибне" до +18 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Інтенсивнішими опади очікуються завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході", - розповіла вона.

Вдень у неділю дощі "поблукають" на заході, півночі та у центрі, на півдні та сході без істотних опадів у денні години.

Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10...+15 градусів, на півдні, окрім Одеської області, до +18 градусів.

Де буде холодніше всього

Вздовж смуги від Чернівецької області через Вінницьку, Черкаську, Кропивницький з районами, Полтавську до Харківської та Сумської областей розташується холодне повітря.

"Очікується на цій ділянці +4....+10 градусів!" - попередила Діденко.



Похолодання зайде в Україну смугою (t.me/PohodaNatalka)

Погода у Києві

У Києві 30 березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11, +12 градусів.

"Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці - навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ", - констатувала синоптик.