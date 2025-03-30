Синоптик предупредила о похолодании сегодня: каких регионов коснется

Сегодня, 30 марта, в Украину придут дожди, в части регионов будет прохладно. Максимально температура "подпрыгнет" до +18 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Более интенсивными осадки ожидаются завтра утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе", - рассказала она.

Днем в воскресенье дожди "побродят" на западе, севере и в центре, на юге и востоке без существенных осадков в дневные часы.

Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, на юге, кроме Одесской области, до +18 градусов.

Где будет холоднее всего

Вдоль полосы от Черновицкой области через Винницкую, Черкасскую, Кропивницкий с районами, Полтавскую до Харьковской и Сумской областей расположится холодный воздух.

"Ожидается на этом участке +4....+10 градусов!" - предупредила Диденко.

Похолодание зайдет в Украину полосой 30 марта (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Киеве

В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11, +12 градусов.

"Чтобы какие-то серьезные осадки завтра в столице - вряд ли, но облаков станет больше, максимум местами небольшой дождь", - констатировала синоптик.