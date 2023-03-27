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Синоптик назвала регіон, що першим відчує похолодання та дала прогноз на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні повсюди буде тепло. Максимальна температура повітря становитиме +12....+18 градусів. Проте вже перші ознаки приходу іншої повітряної маси сьогодні проявляться у західних областях, +8...+13 градусів", - розповіла вона.

При чому, за словами синоптика, дощі пройдуть на сході та в західних областях.

"Вже сьогодні в західній частині можливий перехід дощу в мокрий сніг та сильний вітер! На півночі, у центрі, на сході та півдні поки що - без істотних опадів", - констатувала Діденко додавши, що рвучкий вітер сьогодні можливий на заході, півдні та в центрі України.

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Сьогоднішній день, за даними синоптика, "буде чудово теплим", до +14 градусів.

"І це - нагадую - найтепліший день у найближчій перспективі. Опади малоймовірні", - додала вона.

Як повідомлялось, похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.

Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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