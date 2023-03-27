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Синоптик назвала регион, который первым почувствует похолодание и дала прогноз на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодняшний день будет самым теплым днем в ближайшей перспективе, потому что уже завтра ожидается существенное похолодание, которое первыми почувствуют жители западных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Сегодня повсюду будет тепло. Максимальная температура воздуха будет +12...+18 градусов. Однако уже первые признаки прихода другой воздушной массы сегодня проявятся в западных областях, +8...+13 градусов", - рассказала она.

Причем, по словам синоптика, дожди пройдут на востоке и в западных областях.

"Уже сегодня в западной части возможен переход дождя в мокрый снег и сильный ветер! На севере, в центре, на востоке и юге пока - без существенных осадков", - констатировала Диденко, добавив, что порывистый ветер сегодня возможен на западе, юге и в центре Украины.

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Сегодняшний день, по данным синоптика, "будет отлично теплым", до +14 градусов.

"И это - напоминаю - самый теплый день в ближайшей перспективе. Осадки маловероятны", - добавила она.

Как сообщалось, похолодание, которое ожидается в Украине со вторника-среды, 28-29 марта, принесет с собой не только резкое снижение температуры - от высоких "плюсов" до небольших "минусов", но и дождь, местами снег, которые не только усложнят ситуацию на дорогах, но и ухудшат самочувствие.

Отметим, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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