Синоптик назвала регион, который первым почувствует похолодание и дала прогноз на сегодня

"Сегодня повсюду будет тепло. Максимальная температура воздуха будет +12...+18 градусов. Однако уже первые признаки прихода другой воздушной массы сегодня проявятся в западных областях, +8...+13 градусов", - рассказала она.

Причем, по словам синоптика, дожди пройдут на востоке и в западных областях.

"Уже сегодня в западной части возможен переход дождя в мокрый снег и сильный ветер! На севере, в центре, на востоке и юге пока - без существенных осадков", - констатировала Диденко, добавив, что порывистый ветер сегодня возможен на западе, юге и в центре Украины.

Погода в Киеве

Сегодняшний день, по данным синоптика, "будет отлично теплым", до +14 градусов.

"И это - напоминаю - самый теплый день в ближайшей перспективе. Осадки маловероятны", - добавила она.