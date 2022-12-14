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Синоптик дала прогноз на завтра і розповіла, коли чекати сильні морози

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Україна, Середа 14 грудня 2022 16:45
Синоптик дала прогноз на завтра і розповіла, коли чекати сильні морози Фото: синоптик дала прогноз на завтра і розповіла, коли чекати сильні морози (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 15 грудня, в Україні погода буде різноманітною: місцями - з дощем, місцями - зі снігом, а десь без опадів. Що стосується морозів, то їх слід очікувати перед Днем Святого Миколая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Опади

  • сніг - на заході та півночі;
  • дощ - на півдні;
  • сухо - на сході;
  • у центрі - місцями невеликі опади.

Температура

Вночі -6...-13, на заході -1...-5 градусів. Протягом дня від 2 морозу до 3 тепла.

"У південній частині вночі близько нуля, вдень +2+5, в Криму +6+12 градусів", - розповіла вона.

Ожеледиця та вітер

"Слизько! У четвер повсюди, окрім західних областей, очікується сильний вітер!" - попередила Діденко.

Погода в Києві

"У столиці завтра падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітряно дуже! Протягом дня потепліє до +2 градусів. Буде поки тепло, перед Миколаєм - морози посиляться", - розповіла синоптик.

Як повідомлялось, за ніч на середу, 14 грудня, у Сумській області випало до 25 сантиметрів снігу. Жителів регіону попередили про небезпеку на дорогах.

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