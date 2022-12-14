Синоптик дала прогноз на завтра і розповіла, коли чекати сильні морози

У четвер, 15 грудня, в Україні погода буде різноманітною: місцями - з дощем, місцями - зі снігом, а десь без опадів. Що стосується морозів, то їх слід очікувати перед Днем Святого Миколая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У столиці завтра падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітряно дуже! Протягом дня потепліє до +2 градусів. Буде поки тепло, перед Миколаєм - морози посиляться ", - розповіла синоптик.

"У південній частині вночі близько нуля, вдень +2+5, в Криму +6+12 градусів", - розповіла вона.

Вночі -6...-13, на заході -1...-5 градусів. Протягом дня від 2 морозу до 3 тепла.

Як повідомлялось, за ніч на середу, 14 грудня, у Сумській області випало до 25 сантиметрів снігу. Жителів регіону попередили про небезпеку на дорогах.

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