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У Сумській області за ніч випало до 25 см снігу: водіїв попередили про небезпеку

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Суми, Середа 14 грудня 2022 10:42
У Сумській області за ніч випало до 25 см снігу: водіїв попередили про небезпеку Фото: у Сумській області за ніч випало 25 см снігу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області зі ніч випало до 25 сантиметрів снігу. Жителів регіону попередили про небезпеку на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"На Сумщині за ніч добряче насипало снігу, товщина покрову 6-25 см. Температура повітря -1 -6 градусів", - йдеться у повідомленні.

На дорогах Сумської області працює 94 снігоприбиральні машини. Проте водіїв та пішоходів закликали бути обачними.

У разі ускладнення руху й заторів жителі просять звертайтеся до диспетчерських служб за телефонами: 050-307-56-92 (Служба автомобільних доріг), 050-307-15-77 (ДП "Дороги Сумщини").

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Львівській, Закарпатській областях очікується сніг. На решті території без істотних опадів.

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