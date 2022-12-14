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Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, когда ждать сильных морозов

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Украина, Среда 14 декабря 2022 16:45
Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, когда ждать сильных морозов Фото: синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, когда ждать сильных морозов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 15 декабря, в Украине погода будет разнообразной: местами - с дождем, местами - со снегом, а где-то - без осадков. Что касается морозов, то их следует ждать перед Днем Святого Николая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Осадки

  • снег - на западе и севере;
  • дождь - на юге;
  • сухо - на востоке;
  • в центре - местами небольшие осадки.

Температура

Ночью -6...-13, на западе -1...-5 градусов. В течение дня от 2 мороза до 3 тепла.

"В южной части ночью около нуля, днем +2+5, в Крыму +6+12 градусов", – рассказала она.

Гололед и ветер

"Скользко! В четверг повсюду, кроме западных областей, ожидается сильный ветер!" - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

"В столице завтра падать снег. На дорогах гололедица. Ветряно очень! В течение дня потеплеет до +2 градусов. Будет пока тепло, перед Николаем - морозы усилятся", - рассказала синоптик.

Как сообщалось, за ночь на среду, 14 декабря, в Сумской области выпало до 25 сантиметров снега. Жители региона предупредили об опасности на дорогах.

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