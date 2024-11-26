Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, назвавши дату потепління

Сьогодні, 26 листопада, на більшій частині України буде сухо та без опадів. До того ж найближчими днями очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"26 листопада в Україні ймовірна паморозь. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу лише вночі на сході та ввечері на крайньому заході України", - розповіла вона.

При цьому у більшості областей переважатиме суха погода.

"Температура повітря очікується найближчої ночі в межах -1...-6 градусів, на півночі до -6....-9 градусів", - зазначила Діденко.

Вдень в Україні від -2....+4 градусів, на півдні +3....+6 градусів, у західних областях +4....+8 градусів.

Погода у Києві та дата потепління

У Києві 26 листопада опади малоймовірні та навіть буде сонячно. Вночі у столиці -3...-6 градусів, вдень близько 0.

Невелике потепління, за даними синоптика, очікується вже у четвер, 28 листопада.