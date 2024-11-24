Чекати на потепління? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Снігу та дощів в Україні на новому робочому тижні стане менше. Але не варто чекати, що температура "поповзе" вгору - зима продовжить брати своє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 25 листопада
У понеділок, 25 листопада, в Україні буде без снігу і дощів. При цьому, незважаючи на відсутність опадів, повсюдно похолодає.
Вночі найхолодніше буде в Чернігівській і Сумській областях, до -7 градусів. Крім того, морозно буде і в Черкаській, Кіровоградській областях, до -5 градусів. "Мінус" уночі втримається навіть на півдні. Дивно, але найтепліше вночі буде на заході, в межах -1...+1 градусів.
Вдень "мінус" у межах усе тих же -1...+1 градусів утримається в більшості областей. До "плюсів" удень температура підніметься на півдні, заході, у Запорізькій області в межах до +4 градусів. Найтепліше вдень буде у Львівській та Волинській областях, до +5. Також "плюс" з'явиться і у Донецькій області - 0...+2 градуси.
У Києві буде без опадів, вночі -4...-6, удень -1...+1 градусів.
Вівторок, 26 листопада
У вівторок, 26 листопада, в Україну прийдуть опади. Сніг із дощем імовірний у трьох областях:
- на Закарпатті;
- у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Найхолодніше вночі буде в Чернігівській та Сумській областях, до -7 градусів, і в Києві - до -6 градусів. "Мінус" у межах -5 покажуть термометри в Черкаській та Кіровоградській областях. Нічний мороз імовірний і на півдні.
Вдень максимальні +5 очікуються у Львівській області, навіть на півдні буде вдень до +4 градусів. Найхолодніше вдень буде на півночі, у Чернігівській та Сумській областях, до -3.
У Києві погода втримається така, як і днем раніше: буде без опадів, вночі -4...-6, вдень -1...+1 градусів.
Середа, 27 листопада
У середу, 27 листопада, снігу в Україні стане ще більше. Він випаде на заході, в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Сніг із дощем пройде в Житомирській, Києві, Київській, Сумській та Чернігівській областях.
Найхолодніше вночі буде в Чернігівській області, до -7 градусів, у Києві та на Київщині теж очікується відчутний мороз, до -6, а в Сумській - до -5 градусів. Найтепліше вночі буде на заході в межах 0....+2 градусів - у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях.
Удень найтепліше буде у Львівській на рівні з Одеською областю, до +7. Також у деяких західних регіонах (Прикарпаття, Тернопільська, Рівненська, Волинська області) максимально температура підніметься до +6 градусів, як і в Херсонській області. Найхолодніше вдень буде в Сумській і Харківській областях, у межах -1...+1. У Києві вдень пройде мокрий сніг, до +2.
Четвер, 28 листопада
У четвер, 28 листопада, в Україні трохи потеплішає. Дощі пройдуть у всіх західних областях, а сніг - у Харківській, Луганській та Донецькій.
Через невелике потепління, "плюси" прорисуються навіть уночі, на крайньому заході (у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській областях). Хоча навіть на півдні вночі буде мінусова температура.
Вдень найтепліше буде у Львівській та Одеській областях, до +7 градусів. А найхолодніше вдень буде в тих же регіонах, що і на день раніше - у Сумській та Харківській областях, у межах -1...+1. У Києві без опадів, вночі до -3, вдень до +2.
П'ятниця, 29 листопада
У п'ятницю, 29 листопада, частину України накриє дощі зі снігом. Решта частина - сухо і без опадів.
Вдень температура утримається в межах +4, +5 залежно від регіону. Вночі ймовірний "мінус", до -3, хоча на півдні все ж таки очікується місцями, в більшості регіонів, плюсова температура.
У Києві без опадів, уночі до -2, вдень до +3.
Листопад 2024: якою була погода в перші дві декади місяця
У першій декаді листопада на заході спостерігалася дещо холодніша погода, лише у перші дні декади тут було дуже тепло як для початку листопада. Надалі, через атмосферний фронт, погода змінилась - температура знизилась і відмічалися сильні пориви вітру.
У більшості днів середні добові температури повітря були близькими до норми або дещо нижчими від неї. У найбільш холодні дні температура повітря були нижчею за норму на 4-5 градусів, в окремих районах на заході - навіть на 6-8 градусів. Через антициклон упродовж декади було сухо, лише в окремих районах північно-східних та Одеської областей пройшли незначні опади.
3-5 листопада, а на півдні - 8-10 листопада, відбувся перехід середньої добової температури повітря через +5 градусів у бік похолодання, почався період "передзим’я". Такі строки закінчення осені виявилися близькими до середніх багаторічних показників.
У більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура коливалась від показників вищих за норму до слабких нічних морозів. На сході було тепло, середня температура в цей період відповідала початку листопада, на заході була дещо нижчою від норми.
В останні дні другої декади через атмосферні фронти погода погіршилася - спостерігалися опади, іноді значні, - дощ, мокрий сніг та сніг, пориви вітру до 15-23 м/с. Місцями спостерігалася ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу.
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