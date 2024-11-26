Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, назвав дату потепления

Сегодня, 26 ноября, на большей части Украины будет сухо и без осадков. К тому же в ближайшие дни ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"26 ноября в Украине вероятна изморозь. Осадки в виде снега и мокрого снега только ночью на востоке и вечером на крайнем западе Украины", - рассказала она.

При этом в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха ожидается в ближайшую ночь в пределах -1...-6 градусов, на севере до -6......-9 градусов", - отметила Диденко.

Днем в Украине от -2...+4 градусов, на юге +3...+6 градусов, в западных областях +4...+8 градусов.

Погода в Киеве и дата потепления

В Киеве 26 ноября осадки маловероятны и даже будет солнечно. Ночью в столице -3…-6 градусов, днем ​​около 0.

Небольшое потепление, по данным синоптика, ожидается в четверг, 28 ноября.