Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 1 січня, снігу в Україні не буде. А температура максимально підніметься до 12° тепла.
Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Сьогодні, 1 січня, буде без істотних опадів. Вранці у південних областях місцями туман.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень на Прикарпатті та півдні країни 6-12° тепла, на решті території 4-9°.
Погода у другий день нового 2025 року в Україні не буде відрізнятись від погоди 1 січня, лише вдень 2 січня на крайньому заході країни невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.
Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень на Прикарпатті та півдні країни 6-12° тепла, на решті території все також 4-9°.
До кінця тижня температура по всій Європі різко знизиться через переміщення регіоном областей низького тиску.
Зокрема, як раніше розповідала синоптикиня Наталка Діденко, похолодання в Україні очікується 3-4 січня.
Детальніше про погоду на новорічний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.