Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 1 січня, буде без істотних опадів. Вранці у південних областях місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень на Прикарпатті та півдні країни 6-12° тепла, на решті території 4-9°.

Погода 2 січня в Україні

Погода у другий день нового 2025 року в Україні не буде відрізнятись від погоди 1 січня, лише вдень 2 січня на крайньому заході країни невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень на Прикарпатті та півдні країни 6-12° тепла, на решті території все також 4-9°.