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Якою буде погода на Новий рік в Україні. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Вівторок 31 грудня 2024 07:00
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Якою буде погода на Новий рік в Україні. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 31 грудня, в Україні буде тепло. Така погода протримається і в перші дні нового 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода 31 грудня

31 грудня буде в Україні теплим. "Протягом дня температура повітря +2...+5 градусів, у південній частині +5...+10 градусів", - розповіла вона.

Опадів, за словами синоптика, не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області.

Якою буде погода на Новий рік в Україні. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна буде знаходитись під впливом антициклону (facebook.com/tala.didenko)

Характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків.

У Києві 31 грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.

Погода 1 та 2-4 січня в Україні

У ніч на 1 січня в Україні очікується близько 0 градусів, в перший день Нового року потепліє до +4....+9, а на півдні до +6....+11 градусів.

Опадів не передбачається, 2 січня стане ще тепліше, а ось із 3-4 січня очікується в Україні похолодання.

Детальніше про погоду на новорічний тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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