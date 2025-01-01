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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 1 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 1 января, снега в Украине не будет. А температура максимально поднимется до 12° тепла.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Сегодня, 1 января, будет без существенных осадков. Утром в южных областях местами туман.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем на Прикарпатье и юге страны 6-12° тепла, на остальной территории 4-9°.

Погода 2 января в Украине

Погода во второй день нового 2025 года в Украине не будет отличаться от погоды 1 января, лишь днем 2 января на крайнем западе страны небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем на Прикарпатье и юге страны 6-12° тепла, на остальной территории все также 4-9°.

Похолодание в Украине

К концу недели температура по всей Европе резко понизится из-за перемещения по региону областей низкого давления.

В частности, как ранее рассказывала синоптик Наталка Диденко, похолодание в Украине ожидается 3-4 января.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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