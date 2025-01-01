Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 1 января, будет без существенных осадков. Утром в южных областях местами туман.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем на Прикарпатье и юге страны 6-12° тепла, на остальной территории 4-9°.

Погода 2 января в Украине

Погода во второй день нового 2025 года в Украине не будет отличаться от погоды 1 января, лишь днем 2 января на крайнем западе страны небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем на Прикарпатье и юге страны 6-12° тепла, на остальной территории все также 4-9°.