Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли в Україну повернеться спека

Сьогодні, 24 липня, в Україні буде конфортна погода, наприклад, у Києві не більше ніж +28 градусів. Але спека скоро повернеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

"24 липня в більшості областей України температура повітря сягне +25...+29 градусів, у південній частині +30....+34 градусів", - розповіла вона. Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях, на решті території України буде суха сонячна погода. У Києві 24 липня дощів не очікується, вдень +28 градусів. Погода найближчими днями та повернення спеки У четвер-п'ятницю, 25-26 липня, буде, за словами синоптика, переважно свіжа чудова синоптична атмосфера, (окрім значної частини півдня та південного сходу). А в неділю-понеділок, 28-29 липня, спека в Україну повернеться, до +30...+34 градусів. Найвищою температура повітря буде у південній частині України, +34...+37 градусів.