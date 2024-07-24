Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли в Україну повернеться спека
Сьогодні, 24 липня, в Україні буде конфортна погода, наприклад, у Києві не більше ніж +28 градусів. Але спека скоро повернеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.
"24 липня в більшості областей України температура повітря сягне +25...+29 градусів, у південній частині +30....+34 градусів", - розповіла вона.
Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях, на решті території України буде суха сонячна погода.
У Києві 24 липня дощів не очікується, вдень +28 градусів.
Погода найближчими днями та повернення спеки
У четвер-п'ятницю, 25-26 липня, буде, за словами синоптика, переважно свіжа чудова синоптична атмосфера, (окрім значної частини півдня та південного сходу).
А в неділю-понеділок, 28-29 липня, спека в Україну повернеться, до +30...+34 градусів. Найвищою температура повітря буде у південній частині України, +34...+37 градусів.
Детальніше прогноз на поточний тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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