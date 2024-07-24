Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда в Украину вернется жара

Сегодня, 24 июля, в Украине будет конфортная погода, к примеру, в Киеве не больше +28 градусов. Но жара скоро вернется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"24 июля в большинстве областей Украины температура воздуха достигнет +25...+29 градусов, в южной части +30...+34 градусов", - рассказала она. Дожди с грозами возможны в среду в западных областях, на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода. В Киеве 24 июля дождей не ожидается, днем +28 градусов. Погода в ближайшие дни и возвращение жары В четверг-пятницу, 25-26 июля, будет, по словам синоптика, преимущественно свежая чудесная синоптическая атмосфера, (кроме значительной части юга и юго-востока). А в воскресенье-понедельник, 28-29 июля, жара в Украину вернется, до +30...+34 градусов. Самая высокая температура воздуха будет в южной части Украины, +34...+37 градусов.