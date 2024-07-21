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Прогноз на новий тиждень. Коли та де чекати "похолодання" в Україні

Україна, Неділя 21 липня 2024 18:30
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Прогноз на новий тиждень. Коли та де чекати "похолодання" в Україні Фото: якою буде погода в Україні 22-26 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні до середини тижня очікується спад спеки. Починаючи з понеділка, 22 липня, "плюси" будуть високими, але вже без фанатизму.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Понеділок, 22 липня

У понеділок, 22 липня, максимальна температура повітря становитиме +25...+29 градусів, часом до +30.

"На півдні та південному сході очікується ще вище, але вже без фанатизму, +30...+34 градусів, може, звичайно, "вискочить" локально і до +35 градусів", - розповіла синоптик Діденко.

Про серйозні дощі в Україні 22 липня не йдеться. Вночі на південному заході погримить з дощем - місцями Одещина, Вінниччина, Чернівецька область.

У Києві 22 липня вночі і вранці є ймовірність грозового дощу, проте все ж більша частина понеділка - без опадів. Вдень завтра в столиці очікується +26...+28 градусів.

Прогноз на новий тиждень. Коли та де чекати &quot;похолодання&quot; в Україні

Погода в Україні 22 липня (meteo.gov.ua)

Вівторок-середа, 23-24 липня

Тиждень загалом, як зазначає Діденко, в Україні без особливих змін. У вівторок, 23 липня, спека охопить південь, до +32 градусів. Цього дня дощі, за даними "Укргідрометцентру", проллються на заході, у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій та Луганській областях. До них доєднаються грози.

У середу, 24 липня, ситуація особливо не зміниться. Правда, крім заходу, дощі, яких буде трохи менше, прокотяться в Вінницькій, Житомирській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Спека продовжить триматись на півдні, не вище +32.

Погода в Україні 23-24 липня (meteo.gov.ua)

Четвер, 25 липня

У четвер, 25 липня, як каже Діденко, очікується короткочасне відчутне похолодання у північних областях. Зокрема, за даними "Укргідрометцентра", наприклад, у Чернігівській області будуть дощі з грозою і вдень не більше +27 градусів.

Цікаво, що опади з грозами у четвер, 25 липня, пройдуть на більшості території України. Дощі обійдуть лише Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області.

Найтепліше вдень буде в Криму, Херсонській і Запорізькій областях, до +32 градусів. Найнижча температура вдень буде у західних регіонах.

Прогноз на новий тиждень. Коли та де чекати &quot;похолодання&quot; в Україні

Погода в Україні 25 липня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 26 липня

У п'ятницю, 26 липня, дощі пройдуть по всій території України, подекуди навіть з грозаами. Спекотно, максимально по країні, буде в Криму, Херсонській та Запорізькій областях, до +32. Менш спекотно, при цьому набагато, вдень буде в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Волинській областях - +22...+24 градусів.

Цікаво, що вночі в Криму буде та сама температура, що і вдень на заході України, +22...+24. Вночі найхолодніше буде на заході та в Сумській області - +14...+16 градусів.

Прогноз на новий тиждень. Коли та де чекати &quot;похолодання&quot; в Україні

Погода в Україні 26 липня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Аномальна спека, що прийшла в Україну, стоїть вже близько двох тижнів. Починаючи з 18 липня, фіксувалося невелике зниження "плюсів" в частині регіонів.

За прогнозами синоптиків, після 20 липня в Україну прийде нова хвиля спеки. А чергове зниження жарких оборотів ймовірно вже з 26 липня.

Зазначимо, що одразу у п'яти областях України спека встановила абсолютні температурні максимуми. Докладніше про них - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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