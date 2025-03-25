Синоптик дала прогноз погоди на завтра

В Україні найближчої ночі ймовірні опади у вигляді дощу у східних та південних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, у середу, 26 березня, в Україні не очікуються суттєві опади. Температура повітря вдень прогнозується до +17 градусів. Однак стовпчик термометра буде показувати до +19 градусів. А на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині буде холодніше, до +12 градусів вдень.

У Києві завтра опадів не очікується, й навіть прогнозується сонячна погода. Найближчої ночі у столиці передбачається до +5 градусів, а завтра вдень до +12 градусів.

Водночас Діденко зауважила, що наприкінці наступного тижня в Україні очікується похолодання. А після 6-го квітня навіть можливі заморозки, і вдень температура повітря буде в межах +5+10 градусів.

За даними "Укргідрометцентру", у квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Також ми писали, що метеорологічна весна в Києві розпочалася 28 лютого. При цьому метеорологічна зима виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, адже тоді вона взагалі не наступала.