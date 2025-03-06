В Україні фіксують метеорологічну весну. Чого чекати на вихідних і коли прогріє до +20

З огляду на поточні погодні умови на багатьох метеостанціях України вже зафіксовано перехід до метеорологічної весни. Тепло завітало до більшості областей.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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Чи можуть бути опади найближчим часом

За словами експерта, весняні показники фіксують, в цілому, у більшості областей України.

"На багатьох метеостанціях вже зафіксовано перехід саме до весни - тобто середньодобова температура вже впродовж кількох днів поспіль перевищує нуль градусів. Це означає, що метеорологічна весна вже в Україну завітала. Це фіксують у багатьох областях", - розповіла Птуха.

Вона пояснила, що погоду в Україні визначає зараз антициклон.

"Його центр знаходиться над Балканами. Це - досить таке потужне зараз баричне утворення, яке охоплює практично всю Європу (і, відповідно, і територію України)", - уточнила синоптик.

За її словами, таке утворення "унеможливлює надходження до нас атмосферних фронтів з опадами".

"Тому погода без опадів в Україні протримається впродовж цього тижня, вихідних і навіть початку наступного тижня", - наголосила представниця УкрГМЦ.

В яких областях і коли буде найтепліше

Птуха пояснила, що температура повітря в Україні підвищується нині "за рахунок надходження теплих повітряних мас з Атлантики".

"Тому в нас значення показників саме температури зараз досить високі", - зауважила вона.

Експерт повідомила, що найближчими днями денна температура повітря:

дещо прохолоднішою буде у Карпатах, на сході України та біля узбережжя морів - від 8 до 13 градусів тепла;

в середньому по Україні очікується близько 11-17 градусів за Цельсієм.

"Тим часом 9-10 березня температура повітря становитиме 10-16 градусів вище нуля. На Закарпатті та Прикарпатті приземний шар повітря може подекуди прогрітися навіть до +20 градусів", - наголосила синоптик.

Нічна температура, за її словами, залишається більш стабільною - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

"Тобто трішечки невеликий мінус може бути. Особливо вночі, коли прояснення. Тоді, звичайно, буде близько нуля або трішки може підмерзати", - зазначила Птуха.

Вона додала, що найхолодніше в Україні впродовж наступних вихідних днів (8-9 березня) буде у Карпатах (місцями навіть може бути від 1 до 6 градусів морозу).