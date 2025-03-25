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Возможны заморозки. Синоптик рассказала, когда в Украине ждать похолодания

Вторник 25 марта 2025 14:34
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Возможны заморозки. Синоптик рассказала, когда в Украине ждать похолодания Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 26 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине ближайшей ночью вероятны осадки в виде дождя в восточных и южных областях. А с 6-го апреля возможно похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В среду, 26 марта, в Украине не ожидаются существенные осадки. Температура воздуха днем прогнозируется до +17 градусов. Однако столбик термометра будет показывать до +19 градусов. А на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине будет холоднее, до +12 градусов днем.

В Киеве завтра осадков не ожидается, и даже прогнозируется солнечная погода. Ближайшей ночью в столице предполагается до +5 градусов, а завтра днем до +12 градусов.

Когда ждать похолодания

По данным Диденко, в конце следующей недели в Украине ожидается похолодание. А после 6-го апреля даже возможны заморозки, и днем температура воздуха будет в пределах +5+10 градусов.

По данным "Укргидрометцентра", в апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

Также мы писали, что метеорологическая весна в Киеве началась 28 февраля. При этом метеорологическая зима оказалась самой короткой в столице за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 годов, ведь тогда она вообще не наступала.

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