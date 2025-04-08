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Синоптик дала прогноз погоди на 9 квітня, і уточнила, коли чекати потепління

Вівторок 08 квітня 2025 18:40
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Синоптик дала прогноз погоди на 9 квітня, і уточнила, коли чекати потепління Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Цієї ночі в Україні ще очікуються заморозки. Місцями, стовпчик термометра може показувати до -5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, найближча ніч в Україні буде ще холоднішою, ніж попередня. Очікуються заморозки від 0 до -5 градусів.

Завтра вдень, 9 квітня, також буде холодно до +6 градусів. Трохи тепліше може бути у Луганській області, до +9 градусів.

Завтра також буде хмарно, а місцями можливий невеликий сніг.

Погода у Києві

Завтра у Києві буде без істотних опадів. Вночі очікуються заморозки до -3 градусів, вдень теж буде прохолодно, до +3 градусів.

Діденко зауважила, що вже у четвер, 10 в Україну прийде черговий циклон, і тому побільшає опадів та посилиться вітер. А ось з 13 квітня очікується потепління до +18 градусів.

Синоптик також показала карту з прогнозом погоди на 15 квітня.
На зображенні може бути: карта та текст «•Reykjavik Bodo. Arkhangelsk elsinki Osloo12 Oslo. Dublin 20 Riga 15 •Moscow London o •Minsk 21 Warszawa Berlin 21 •Praha München chen Paris Kyiv 20 Marseille 23 Rom 16 Lisboa Madrid 16 Belgrad Istanbul Algier 24 Tunis Athína - Tripoli wetteronline o online wetter 28 Höchsttemperatur (°C) Cairo 25 Di, Di,15.04.2025 15.04»

Сніг в Україні

Нагадаємо, в Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, викладали жителі різних регіонів країни.

Снігопади було зафіксовано у Львові та на Волині. Сніг випав і в Тернополі, і в Черкасах, а також в Одесі та Подільську Одеської області.

Детальніше про прогноз погоди на цей тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
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