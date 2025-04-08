Синоптик дала прогноз погоди на 9 квітня, і уточнила, коли чекати потепління

Цієї ночі в Україні ще очікуються заморозки. Місцями, стовпчик термометра може показувати до -5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, найближча ніч в Україні буде ще холоднішою, ніж попередня. Очікуються заморозки від 0 до -5 градусів.

Завтра вдень, 9 квітня, також буде холодно до +6 градусів. Трохи тепліше може бути у Луганській області, до +9 градусів.

Завтра також буде хмарно, а місцями можливий невеликий сніг.

Погода у Києві

Завтра у Києві буде без істотних опадів. Вночі очікуються заморозки до -3 градусів, вдень теж буде прохолодно, до +3 градусів.

Діденко зауважила, що вже у четвер, 10 в Україну прийде черговий циклон, і тому побільшає опадів та посилиться вітер. А ось з 13 квітня очікується потепління до +18 градусів.

Синоптик також показала карту з прогнозом погоди на 15 квітня.



Сніг в Україні

Нагадаємо, в Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, викладали жителі різних регіонів країни.

Снігопади було зафіксовано у Львові та на Волині. Сніг випав і в Тернополі, і в Черкасах, а також в Одесі та Подільську Одеської області.