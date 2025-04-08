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Синоптик дала прогноз погоды на 9 апреля, и уточнила, когда ждать потепления

Вторник 08 апреля 2025 18:40
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Синоптик дала прогноз погоды на 9 апреля, и уточнила, когда ждать потепления Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 9 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Этой ночью в Украине еще ожидаются заморозки. Местами, столбик термометра может показывать до -5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, ближайшая ночь в Украине будет еще холоднее, чем предыдущая. Ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов.

Завтра днем, 9 апреля, также будет холодно до +6 градусов. Немного теплее может быть в Луганской области, до +9 градусов.

Завтра также будет облачно, а местами возможен небольшой снег.

Погода в Киеве

Завтра в Киеве будет без существенных осадков. Ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, днем тоже будет прохладно, до +3 градусов.

Диденко отметила, что уже в четверг, 10 в Украину придет очередной циклон, и поэтому станет больше осадков и усилится ветер. А вот с 13 апреля ожидается потепление до +18 градусов.

Синоптик также показала карту с прогнозом погоды на 15 апреля.
На зображенні може бути: карта та текст «•Reykjavik Bodo. Arkhangelsk elsinki Osloo12 Oslo. Dublin 20 Riga 15 •Moscow London o •Minsk 21 Warszawa Berlin 21 •Praha München chen Paris Kyiv 20 Marseille 23 Rom 16 Lisboa Madrid 16 Belgrad Istanbul Algier 24 Tunis Athína - Tripoli wetteronline o online wetter 28 Höchsttemperatur (°C) Cairo 25 Di, Di,15.04.2025 15.04»

Снег в Украине

Напомним, в Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладывали жители разных регионов страны.

Снегопады были зафиксированы во Львове и на Волыни. Снег выпал и в Тернополе, и в Черкассах, а также в Одессе и Подольске Одесской области.

Подробнее о прогнозе погоды на эту неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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