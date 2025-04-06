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Знову зима? Синоптики дали детальний прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Україна, Неділя 06 квітня 2025 18:30
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Знову зима? Синоптики дали детальний прогноз на новий робочий тиждень в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 7-11 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На поточному робочому тижні в Україні погода сильно відрізнятиметься залежно від регіону. Вірогідні як заморозки, дощі зі снігом, так і суха погода і тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Понеділок, 7 квітня

На заході країни, за винятком Закарпаття, очікуються снігопади. Сніг також можливий у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Чернігівській, Сумській областях, а також у Києві. В інших регіонах переважно пройдуть дощі, але на Одещині та Миколаївщині опадів не передбачається.

Нічна температура в більшості регіонів опуститься до -3°, особливо в центрі та на півночі. Водночас на південному сході буде тепліше: у Донецькій, Луганській областях і Криму - до +4°, у Запорізькій - до +5°.

Удень найтепліше буде на сході: у Луганській області повітря прогріється до +13°, тоді як у Криму очікується максимум +8°.
Знову зима? Синоптики дали детальний прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 7 квітня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 8 квітня

У вівторок, 8 квітня, сніг, місцями з дощем, захопить більшу частину території. Опадів не буде:

  • на півдні;
  • у Запорізькій, Донецькій, Луганській;
  • у Харківській областях.

Вночі в багатьох областях будуть заморозки, до -3 градусів. Удень максимально буде до +8 градусів, у Луганській області. Вночі в Києві 0...-2, вдень +1...+3 градусів, також імовірний сніг.
Знову зима? Синоптики дали детальний прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 8 квітня (meteo.gov.ua)

Середа, 9 квітня

У середу, 9 квітня, в Україні на більшій частині пройде дощ зі снігом: десь тільки дощ, десь дощ зі снігом. Опадів не буде тільки в Донецькій і Луганській областях.

Вночі в більшості регіонів буде до -3. Удень максимально температура підніметься до +10 градусів, у Луганській області.

У Києві очікується дощ зі снігом, вночі 0...-2, вдень +3....+5 градусів.
Знову зима? Синоптики дали детальний прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 9 квітня (meteo.gov.ua)

Четвер-п'ятниця, 10-11 квітня

У четвер-п'ятницю, 10-11 квітня, більша частина України буде в снігу та дощі.

10 квітня тільки в Одеській області очікується тільки дощ без снігу. Вночі ймовірний мороз до -3 градусів. Вдень буде тепло, але максимально до +9 градусів - у Донецькій та Луганській областях.

11 квітня погода буде аналогічною. Вночі термометри покажуть ті самі -3 градуси вночі, але максимально до +8 градусів вдень - у Донецькій, Луганській, Одеській областях та в Криму.

Погода в Україні 10-11 квітня (meteo.gov.ua)

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