Синоптическая ситуация изменится: на Украину надвигается антициклон VESNA

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине несколько изменится. С запада начнет распространяться влияние поля высокого атмосферного давления - антициклона VESNA.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

В то же время, синоптики предупреждают, что небольшие дожди и грозы еще будут наблюдаться ближайшей ночью и утром в большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях

"Однако в дневные часы в Украине уже будет преобладать погода без существенных осадков", - сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью и утром дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-западный и северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 градусов, в западных областях 3-8 градусов тепла, днем 15-20 градусов, на востоке и юго-востоке страны ночью 9-14 градусов, днем 20-25 градусов; на высокогорье Карпат ночью 1-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов.