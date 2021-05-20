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Синоптична ситуація зміниться: на Україну насувається антициклон VESNA

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Четвер 20 травня 2021 14:45
Синоптична ситуація зміниться: на Україну насувається антициклон VESNA Фото: погода в Україні покращиться після входу антициклону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Найближчої доби синоптична ситуація в Україні дещо зміниться. Із заходу почне поширюватись вплив поля високого атмосферного тиску - антициклону VESNA.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Водночас, синоптики попереджають, що невеликі дощі та грози ще спостерігатимуться найближчої ночі та ранку у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях

"Проте в денні години в Україні вже переважатиме погода без істотних опадів", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі та вранці дощ, подекуди гроза, на решті території без істотних опадів.

Вітер очікується північно-західний та північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11 градусів, в західних областях 3-8 градусів тепла, вдень 15-20 градусів, на сході та південному сході країни вночі 9-14 градусів, вдень 20-25 градусів; на високогір'ї Карпат вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів.

Нагадаємо, попри дощову погоду у більшості областей, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли, коли в Україні припиняться грози.

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