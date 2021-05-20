Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, речь идет о трех областях.

По данным Укргидрометцентра, 20 мая в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют, что сегодня на большей части территории страны все еще будут наблюдаться осадки в виде дождя, местами с грозами. Однако в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +14 +18 градусов, ночью +8 +11. В центральных регионах днем будет от +16 до +19, на севере +15 +18, ночью +10 +12. На востоке переменная облачность, столбики термометров покажут +19 +22 днем, ночью +10 +12.