Синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся грозы

Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы. Уже в пятницу-субботу, 21-22 мая, дожди прекратятся, но значительного потепления не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Сейчас Украина находится в поле пониженного давления. Это сегодня и немного завтра. Сегодня последний основной день. Поэтому атмосфера не устойчива, и это является предпосылкой для развития дождевых облаков", - сказала она.

По ее словам, поскольку начался теплый период, в Украине наблюдаются грозы. "Развитие мощных облаков вместе с грозовой деятельностью может сопровождаться сильными шквалами и градом", - сообщила синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, уже завтра, в четверг, влажная масса начнет покидать Украину. "А уже в пятницу-субботу на Украину будет влиять гребень антициклона", - сказала она, отметив, что облаков и дождей станет значительно меньше.

"Пятница-суббота будут комфортными, малооблачными, без осадков и достаточно теплыми", - сказала она.

Птуха также сообщила, что дневная температура воздуха в Киеве в ближайшие дни ожидается в пределах 17-20 градусов тепла. Чуть теплее будет в субботу - до 22 градусов.

В то же время предварительные расчеты показывают, что уже в воскресенье, 23 мая, в Украину может прийти дождевой атмосферный фронт с запада, добавила синоптик.