Синод утвердил рабочую дату Объединительного собора, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий отметил, что приветствует решение синода Вселенской патриархии, которым утвержден томос и устав для украинской церкви

Священный Синод Вселенского патриархата принял решение, которым утверждены томос и устав для поместной украинской православной церкви, а также рабочая дата проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Парубий отметил, что приветствует решение синода Вселенской патриархии, которым утвержден томос и устав для украинской церкви.

"Я только что получил замечательную новость от Вселенской патриархии, что синод утвердил также рабочую дату проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора, который состоится в Киеве и образует единую поместную украинскую православную церковь, а также выберет предстоятеля", - написал он.

Отметим, на заседании Синода Вселенского патриархата был подготовлен проект устава Украинской церкви. Устав является внутренним документом Украинской церкви, регламентирующим различные стороны ее жизни. Он обязателен для исполнения на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

Ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям.