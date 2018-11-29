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Синод утвердил рабочую дату Объединительного собора, - Парубий

Новости » Политика    29.11.2018 - 20:40
Синод утвердил рабочую дату Объединительного собора, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий отметил, что приветствует решение синода Вселенской патриархии, которым утвержден томос и устав для украинской церкви

Священный Синод Вселенского патриархата принял решение, которым утверждены томос и устав для поместной украинской православной церкви, а также рабочая дата проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Парубий отметил, что приветствует решение синода Вселенской патриархии, которым утвержден томос и устав для украинской церкви.

"Я только что получил замечательную новость от Вселенской патриархии, что синод утвердил также рабочую дату проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора, который состоится в Киеве и образует единую поместную украинскую православную церковь, а также выберет предстоятеля", - написал он.

Синод утвердил рабочую дату Объединительного собора, - ПарубийОтметим, на заседании Синода Вселенского патриархата был подготовлен проект устава Украинской церкви. Устав является внутренним документом Украинской церкви, регламентирующим различные стороны ее жизни. Он обязателен для исполнения на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

Ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям. 

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Темы: Томос об автокефалии УПЦ
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