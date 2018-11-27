Синод в Стамбуле рассматривает создание полноправной поместной церкви в Украине

Иллюстративное фото (patriarchate.org)

Все официальные комментарии будут после завершения Синода

Синод Вселенского патриархата рассматривает создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко в Facebook.

По его словам, на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассмотрит украинский вопрос. Он также отметил, что все официальные комментарии будут после завершения Синода.

"Синод рассмотрит текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви, определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля. Избранный предстоятель, собственно, и получит томос. Никаких отложений или затягиваний Мать-Церковь не предусматривает", - отметил Павленко.

Он также подчеркнул, что на Синоде речь идет о создании полноправной автокефалии, которая будет равной 14 поместным церквям.

Напомним, ранее сообщалось, что Павленко примет участие в Синоде. О его поездке на прошлой неделе объявлял президент Петр Порошенко.

Отметим, предполагается, что объединительный Собор, на котором будет создана Православная церковь Украины, пройдет в начале декабря.