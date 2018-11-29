Порошенко: на Синоде принято решение о создании автокефальной Украинской церкви

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Синод утвердил текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви

На Синоде Вселенского патриархата сегодня, 29 ноября, принято решение о создании автокефальной Украинской церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

По словам Порошенко, на Синоде одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора.

Порошенко отметил, что дату проведения собора огласит патриарх Варфоломей.

"Остался всего один шаг до завершения этого процесса. Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести Объединительный собор. Выбранному предстоятелю выпадет честь получить Томос из рук Вселенского патриарха", - заявил Порошенко.

Напомним, на заседании Синода Вселенского патриархата был подготовлен проект устава Украинской церкви.

Устав является внутренним документом Украинской церкви, регламентирующим различные стороны ее жизни. Он обязателен для исполнения на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

Ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям.

Так, на Синоде должен был рассматриваться текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви, дата Собора в Украине для избрания предстоятеля, который, собственно, и получит Томос.

Как заявлял спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года.

Добавим, 3 ноября, в рамках официального визита в Турцию, президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом. Президент отметил, что подписанное соглашение завершает процесс, чтобы предоставление томоса для Украины произошло по всем канонам православной церкви.